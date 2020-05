Fette Jahre kommen später

Atypische Struktur

Der Bericht zeigt, dass sich an Printdominanz in Österreich nichts geändert hat. 60,7 Prozent des gesamten Werbevolumens fließen in die Printmedien. Eine im internationalen Vergleich atypische Struktur. 24,9 Prozent der Werbegelder fließen in das TV. Hier hat sich eine nahezu paritätische Verteilung etabliert: 12,8 Prozent entfallen auf den ORF. 12,1 Prozent generieren die Privat-TV-Anbieter.



Kleine Zeitung, Seite 75