Fessler.Schmidbauer werben für News.at

Ganze Wahrheiten

Fessler.Schmidbauer entwickelten die erforderliche Strategie und konzipierten alle in der Kampagne einzusetzenden Off- und Online-Werbemittel. Die Umsetzung orientiert sich klarerweise am optischen Erscheinungsbild des Portals.



In den Copy-Texten sind Headlines mit Lücken zu lesen, die von den Betrachtern der Sujets verollständigt werden. Die Auflösung dieser Lücken liefert die Kampagne. Denn es geht um "ganze Wahrheiten die auf News.at zu finden" sind.



Der Media-Einsatz findet in Print- und Online-Medien statt.