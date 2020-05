Fessler.Schmidbauer schärft Portfolio

at // Schär, europaweiter Anbieter glutenfreier Nahrungsmittel, vergibt nach einem Pitch den Werbe-Etat an Fessler.Schmidbauer. Die Agentur setzte sich, wie sie mitteilt, gegen drei italienische, einen deutschen und einen österreichischen Mitbewerber durch. Fessler.Schmidbauer werden das im Unternehmen Schär praktizierte Direkt-Marketing in ein Dialogkonzept unter Einbeziehung digitaler Medien, weiter entwickeln. Für die erforderliche Umsetzung in verschiedenen europäischen Märkten wird sich die Agentur ein Netzwerk, bestehend aus lokalen Agenturen, installieren. atmedia.at