Fertig gebaut

Beste Zeit für Investitionen

Das Magazin wird als E-Paper zur Verfügung gestellt. Diese Weiterentwicklung wird von der Erwartung genährt, dass sich der Online-Werbemarkt, wie Verlagsgeschäftsführer Alois Weiss erklärt, "am schnellsten erholen wird." Für uns ist jetzt der ideale Zeitpunkt, in unsere Online-Medien zu investieren, merkt Weiss dazu an.