Fernsehen künftig das Super-Medium

Die Theorie dazu liefert die deutsche Foresight Company z punkt in der Studie TV 2020 - Die Zukunft des Fernsehens.



Das Prognose-Institut charakterisiert künftiges Fernsehen als "hochvernetzt, sozial, interaktiv, gerne mal in 3D, omnipräsent, multifunktional und maßgeschneidert".



Aus diesem Stakkato-Profil wird dann Connected TV, das Internet und TV verschmilz; Social TV, das das virtuelle Miteinander von Menschen in ihren Wohnzimmern mit sich bringt; Mobile TV also ortsunabhängiges oder einfach überall mögliches Fernsehen; Service TV wodurch Fernsehen zum Alltagshelfer und zur Lebenssteuerung wird und Personal TV mit dem inhärenten Anspruch individuell zu sein und dem Prinzip, dass TV-Programm-Linearität durch die Zuschauer und nicht mehr von den Broadcastern definiert wird.



Und die 2020-Vorhersage von z-punkt lautet: "TV ist nur mehr eine App!" Worunter zu verstehen ist, dass TV in seiner gesamten Vielfalt in individualisierten Nutzer-App-Clouds auf allen Screen-Medien existiert und diese Clouds je nach von Konsumenten verwendeten Screens - Smartphones, Tablets, E-Reader, Laptops, TV-Gerät - nebeneinander existieren werden.