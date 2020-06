Kein Mangel an Shows für den Samstagabend

Nicht erst, seit das Aus von "Wetten, dass ..?" beschlossen wurde, wird viel über das Ende der Samstagabend-TV-Show sinniert. Eine Theorie, die das heutige Programm ganz und gar nicht bestätigt: Gleich drei große Shows rittern um die Aufmerksamkeit des Publikums.

Und die sind höchst unterschiedlich: ORF/ARD, ZDF und RTL versuchen, einander zumindest inhaltlich keine Konkurrenz zu machen.

180 Minuten hat Volksmusikstar Florian Silbereisen für sein "Sommerfest am See" ab 20.15 Uhr freigeschlagen bekommen (zu sehen in ORF2). Der zuständige Mitteldeutsche Rundfunk ( MDR) hat eine "überraschende Show" angekündigt. Der Clou: Beim Sommerfest wird die Showbühnemit 100.000 Litern Wasser geflutet, so dass ein künstliches Gewässer geschaffen wird. Planschbereit sind Sänger und Sternchen wie Roland Kaiser, Larissa Marolt, Matthias Reim, Heino und Bonnie Tyler.

Johannes B. Kerner wiederum geht mit "Der Quiz-Champion 2014" ( ZDF) ins Finale zur Multigeniesuche: Dem Herausforderer, der fünf Experten auf deren Gebieten schlagen will, winken 250.000 Euro. Die prominenten Vertreter sind Michael ("Bully") Herbig in der Kategorie "Film und Fernsehen", Guido Knopp für "Neuere Geschichte", Marcel Reif für die Kategorie "Sport", Schauspielerin Katharina Thalbach für "Literatur" und Fernsehkoch Tim Mälzer in der Kategorie "Ernährung".