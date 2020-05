Fernsehen erreicht Entwicklungszenit

at, ch, de // TV 1.0, so die Prognos-Expertise, droht ein ähnliche Abwärtsspirale wie Zeitungen und Radio. Die Nutzungszeiten gehen zurück. Die Werbeeinnahmen brechen ein. Die Nettowerbeumsätze, so die im Report "Fernsehen 2012" angestellte Berechnung, werden 2009 in Deutschland um 3,5 und in der Schweiz um 3 Prozent sinken. "Nur für Österreich gaukelt die Bruttostatistik eine weniger dramatische Entwicklung vor" heißt es im Prognos-Report. Und "selbst das in der Studie unterstellte optimistische Rezessionsszenario bringt deutliche Erlöseinbußen im Werbemarkt und bremst die Entwicklung bei den digitalen Plattformen und im Pay-TV-Bereich". Die Schwäche der Zeitungen macht TV zum führenden Werbeträger. 2011 soll Fernsehwerbung wieder das Niveau von 2007 erreichen.