Fernsehdirektorenkinder-Medien

Keine dramatischen Manöver

Das zeigen für ihn die Erfolge von Medienmarken wie The Economist, Financial Times oder BBC. Brule: "Einige Medien müssen die Initiative ergreifen und das Denken der Menschen fokussieren, herausstellen, was die entscheidenden Themen und Debatten sind." Dem "Hype um digitale soziale Netzwerke wird", so Brulé,"die Luft ausgehen, weil es erstens mittlerweile eine ganze Reihe von ihnen gibt und zweitens niemand sagen kann, wie man damit Geld verdient". Er ist überzeugt, dass Qualitätsmedien Zukunft haben und empfiehlt folgende Strategie: "Das Boot ruhig halten, keine dramatischen Manöver."



Die Zeit, Nr. 2, Seite 18