Fernseh-Steinzeit verlassen

HD Austria scheut sich nicht davor, TV-Konsumenten, die noch im SD-Alltag verharren, in der ab 12. Mai laufenden Kampagne als Fernseh-Neandertaler zu überzeichnen. Die gezeigte Familie Neandertaler soll als Entwickler von SD- zu HD-Fernseher verstanden werden. Es geht um Evolution, lautet die Botschaft. Um Fortschritt. Und um zukünftigen Konsum von Privat-TV-Programmen in HD-Qualität.

Eviso Austria setzt auf die Wirksamkeit von TV-, Online- und Point-of-Sale-Kommunikation. Zentrales Kommunikationsmittel ist der Spot HD-volution. Im Verkauf soll der SD-HD-Wechsel mittels Testphasen-Angebot und der Fachhandelsvertrieb mittels preislichem Anreiz gefördert werden.

Aus der eingangs angesprochenen Studie geht, argumentiert Eviso Austria, hervor, dass in 90 Prozent der TV-Haushalte in Österreich Bildqualität "sehr bis eher wichtig" ist. In diesen Haushalten stehen derzeit "rund vier Millionen HD-Geräte" mit großen Bildschirm-Diagonalen. Diese sind wiederum Basis für Bild- und in weiterer Folge für Inhalte-Qualität und letztendlich sowohl für das Content-Erleben und die Werbe-Wahrnehmung innerhalb der Programme.