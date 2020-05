Feratel veröffentlicht PanoramaTV-App

Panorama TV liefert, verspricht Feratel, Wetterkamera-Bilder von 250 Standorten in Europa "rund um die Uhr". Die Nutzer der App können zu Kameras ihrer Wahl navigieren und sich so auf des etwaige Urlaubs- oder Berufsziel vorbereiten. Feratel ergänzt die Bilder um Wetterwerte, Prognosen, Neuigkeiten und Kontakte in den gezeigten Ort.



Panorama TV ist im TV-Agebot Entertain der Deutschen Telekom platziert und generiert dort, laut Feratel, "täglich bis zu 20.000 Views". In Samsungs Smart TV Hub generiert die App im deutschssprachigen Raum ebenfalls derzeit "täglich bis zu 25.000 Views".