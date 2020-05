Felsbach wird voestalpine-Sprecher

Er wechselt von kobza integra in den Konzern. In der Agentur war er zuletzt Unitleiter und Senior Consultant. Davor leitet er von 2007 bis 2010 die Unternehmenskommunikation der Anwaltsgesellschaft CHSH und war von 2004 bis 2006 für Corporate Communications und Investor Relations von Superfund tätig.



Felsbach ist darüber hinaus als Dozent und Lehrveranstaltungsleiter an der Donau-Universität Krems, der Fachhochschule St. Pölten und der Universität Wien tätig.



