Feindschaftspflege

at // Die Gratiszeitung Heute berichtet über seinen Lieblingsmitbewerber Österreich. So weiß Heute, dass "zahlreiche Mitarbeiter zur Änderungskündigung überredet werden sollten, Verträge mit Fotografen gekündigt wurden" und dass "groß angekündigte Hochglanz-Farbbeilagen zum Großteil nur noch auf Zeitungspapier gedruckt werden". Weiters konstatiert Heute mäßiges Interesse der Werbewirtschaft an Schaltungen und die Passauer Druckerei drucke "Österreich" nur mehr samstags. "Heute" hälte "Österreich" für "bereits in Rund 3 angezählt" und glaubt, dass der Titel "im heurigen Jahr in starke Turbulenzen kommen wird". Heute, Seite 6