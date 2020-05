Feiertag im Fernsehen

Im ORF 2-Hauptabend hat der TV-Film Tod in den Bergen Premiere: Ursula Strauss spielt darin die Ärztin Clara Lang, die beim Klettern in einem abgesperrten Gebiet die mumifizierte Leiche eines verschütteten Bergsteigers findet. Als ihr Freund ( Felix Eitner) der Sache nachgehen will, kommt er unter mysteriösen Umständen zu Tode. In weiteren Rollen sind Robert Atzorn, Fritz Karl, Andreas Lust, Wolfram Berger, Ulli Maier und Gerald Votava zu sehen.

Highlight im österreichischen Privat-TV: Das Champions League-Spiel Barcelona gegen Bayern München (19.50 Uhr, PULS 4).

Servus TV bringt ein Terra Mater über „Sinne und Sensoren“ und um 22.15 Uhr David Lynchs Lost Highway.