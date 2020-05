Feichter wird 88.6-Programm-Verantwortlicher

Er habe die " Positionierung von 88.6 wesentlich mitgeprägt", begründet Halfpap das Avancement Feichters, der seit drei Jahren für den Musiksender arbeitet. Gemeinsam werden Halfpap und Feichter das Hörfunk-Programm redaktionell und programmlich weiter ausbauen, kündigen sie an. Denn es gilt die Marktanteilsentwicklung des zweiten Halbjahres 2011 - sieben Prozent Zuwachs in Wien in der werberelevanten Zielgruppe im Programmzyklus Montag bis Sonntag - fortzusetzen.



Feichter ist Privatradio-Mann. Er ist seit 1997 Audio-Journalist. Seine Laufbahn begann bei Radio Melody, der späteren Antenne Salzburg und gipfelte bei Antenne Salzburg und Antenne Wien als stellvertretender Programmdirektor und Leiter der Musikredaktion. Bei Radio 88.6 ist Feichter sei drei Jahren tätig.



atmedia.at