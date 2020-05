Fehlschluss

at // Der Oberösterreichische Nachrichten-Kommentator Bernhard Lichtenberger fragt sich, ob "es einen Weg gibt, unsere Rundfunkgebühren nach Deutschland zu überweisen?". Lichtenberger kritisiert das Fehlen opulenter Wintersport-Berichterstattung im ORF. Im Gegensatz zur ARD, die Eisschnelllauf, Skeleton, Rodeln, Zweierbob, etc. übertragen. Mit 7,3 Milliarden Euro Gebührenvolumen kann sich die ARD, die noch dazu ein Senderverbund ist, getrost mehr leisten als der ORF. Noch dazu in der gegenwärtige Situation. Wer schützt den ORF eigentlich vor solchen Kommentatoren?