Fehlende Social Media-Kompetenz hemmt

uk // Mit einem, im Durchschnitt 34-prozentigen jährlichen Wachstum soll Social Media in den kommenden fünf Jahren das Online-Segment mit dem höchsten Entwicklungspotenzial sein. Zumindest in den Annahmen von Forrester Research. Das britische Recruiting-Unternehmen Major Players hat jetzt versucht nachzuweisen, dass das zukünftige Social Media-Wachstum und dessen Potenzial aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht ausgeschöpft werden kann. Der Mangel an Social Media-kompetenten Mitarbeitern in Unternehmen wirkt nach derzeitigem Stand entwicklungshemmend.