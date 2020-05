de // Das Anzeigen-Seiten-Volumen der in der ZAS-Anzeigenstatistik ausgewiesenen Titel hat sich von Jahresbeginn bis 30. Oktober um 16,77 Prozent verändert. Von Jänner bis Oktober 2008 waren 159.762,7 Seiten in Zeitschriften und Magazinen platziert. In den zehn Monaten dieses Jahres waren es bislang 132.973,9 Seiten. atmedia.at