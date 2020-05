FC Bayern besiegt auch Life Ball

Um die gesamte Zuschauermarkt-Wirksamkeit dieses Fussball-Spiels in Österreich zu erfassen, muss man auch noch einen Blick auf die ZDF-Quote, die öffentlich-rechtliche Alternative zur Puls 4-Übertragung, die von Béla Réthy entsprechend manieriert oder sollte man von einem barocken Sportreporter-Stil sprechen, machen.



Die ZDF-Übertragung war von, im Schnitt 446.000 österreichischen Fussball-Freundinnen und Fans, gesehen worden. Dadurch beläuft sich der TV-Gesamtschnitt des Spiels in Österreich auf 1,15 Millionen Zuschauer.



Diese Reichweite erhöht sich noch um Sky-Quoten, die für Österreich nicht veröffentlicht werden.



Zurück zum, vom ORF auf ORF eins mehrstündig inszenierten Life Ball-Übertragung und dem von Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider moderierten Abend. Dieses Event-Programm entwickelte sich in der Zuschauergruppe ab zwölf Jahren von 297.000 zu Beginn auf 309.000 während der Red-Carpet-Show und gipfelte in 366.000 Zuschauern, die im Schnitt gleichzeitig an der Eröffnung des Balls per TV-Gerät mitkiebitzten.



Ergänzend, jedoch nicht österreich-spezifisch, soll der Social Media Buzz zu diesem Endspiel gezeigt werden, der grafisch natürlich auch eine Spannungs- und Erwartungskurve zeigt: