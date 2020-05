FAZ.net-Vermarktung

Strategische Kooperation

Der Vermarkter sicherte sich diesen Auftrag ein weiteres Mal. FAZ.net unterzog diese Aufgaben einer grundsätzlichen Überprüfung. Tomorrow Focus peilt eine Vertiefung dieser verlängerten Kooperation mittels strategischer Partnerschaft an. So sollen werbefinanzierte Finanzapplikationen der F.A.Z.Tochter X.finance in Focus Online und Finanzen100.de integriert werden.