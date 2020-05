Faymann, Sockenpuppen, große Erwartungen

at103.763 Euro wird das Bundeskanzleramt 2011 in die digitale Kanzerlschaft von Werner Faymann stecken. Diesen Betrag legt das Kanzleramt nun offen. Ebenso wie einzelne Budgetposten des mehrstufigen Projekts. So kostet die App Kanzler 2.0 für iPhone- und Android, inklusive Behördenfinder, 3D-Rundgang, etc. 46.213 Euronen. Das ist auch schon der größte Betrag, der offen gelegt wird.