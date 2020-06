"Fauner Consulting" in Spielfilmlänge auf ORF III

Vom Internet ins Fernsehen: Der Weg der Serie „Fauner Consulting“ war ungewöhnlich. Ende 2011 wurde das Projekt von Schauspieler Manuel Rubey und Autor Georg Weissgram online gestellt, im Herbst 2012 zeigt ORFeins die zehn Folgen im Rahmen von „DIE Nacht“.

Teil drei der Verwertung erfolgt am Freitag auf ORF III (21.50 Uhr): Gezeigt wird eine „Special Edition“ – alle Folgen an zwei Abenden (7. und 14. Juni) in Spielfilmlänge. Ausgestrahlt wird auch eine Episode, die noch nie im Fernsehen zu sehen war. Die Handlung: Lebenskünstler Francois Fauner ( Rubey) beschließt, ohne Geld und entsprechende Ausbildung eine Praxis für Lebensberatung zu eröffnen. In Gastrollen sind Stars wie Simon Schwarz, Thomas Stipsits und Marion Mitterhammer zu sehen.

Von einer zweiten Staffel „ Fauner Consulting“ war eine Weile die Rede, der ORF habe aber kein Interesse, sagt Rubey gegenüber dem KURIER. Nun gebe es Überlegungen, sie durch Product-Placements selbst zu finanzieren.