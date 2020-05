FastBridge bündelt Search in Reprise Media

Reprise Media Wien ist, wie Barbara Klinser, die diese Unit auch leitet, für die Steuerung von österreichweiten Kampagnen für 35 Auftraggeber sowie für Kommunikationsmaßnahmen von markenführenden Unternehmen in Märkten wie Deutschland, Schweiz sowie die Regionen Zentral-, Osteuropa und Afrika verantwortlich.



Beispielsweise ist die Unit im Zuge der Betreuung von BMW durch Initiative mit den Search-Marketing-Aufgaben in neun Märkten Zentral- und Osteuropas verantwortlich.



Die Arbeitswerkzeuge von Reprise Media sind, wie Klinser skizziert, "spezifisches Performance- und Search-Kampagnen-Know-how, integriertes Agieren innerhalb des Agentur-Netzwerkes bei medienübergreifenden Kampagnen bei gleichzeitigem Channel übergreifendem Optimieren".



Reprise Media ist eine seit 2003 in der Interpublic Group bestehende auf Performance-Ziele fokussierte Digital-Marketing-Agentur.