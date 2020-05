int // Sich selber ein Bein oder einen Arm abschneiden bevor jemand anders versucht dich aufzufressen, umschreibt New York Times-Herausgeber Arthur Sulzberger die derzeit gängigste Strategie in den US-Printmedien. In den Verlage wird mit aller Konsequenz gekürzt, gestrichen und gespart. Kein Medienhaus und kein Titel entkommt den Einschnitten. Spiegel Online liefert ein Update.