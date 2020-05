Fashion TV konzipiert 3D-Channel

intFashion TV baut seine 3D-Bewegtbild-Inhalte aus. Seit Ende vergangenen Jahres steigt das Beitragsvolumen in dieser Bildqualität sukzessive. Bereits 2010 wurden Modeschauen in Mailand und Paris in High-Definition-3D gefilmt. Mittlerweile gehen mehr als 40 Stunden 3D-Material bei Fashion TV on air.