Fanta4 wird Star Force

Sternfahrt

Die Band ist mit einem Rauschiff im Auftrag guter Unterhaltung unterwegs. Im Hauptspot wird der Sender-Claim We love to entertain you in Wir lieben es, euch zu unterhalten transferiert. Dazu werden Werbetrenner, Teaser und die Landingpage Bugs-for-you.de geschalten. Mit diesen Online-Bugs soll die Sammelleiden- und Teilbereitschaft animiert werden. Die Star Force-Kampagne wurde von der Inhouse-Agentur Creative Solutions umgesetzt.