Fans, Friends und Ignoranten

de40 Prozent der Social Network-Nutzer in Deutschland befassen sich nie mit Brand-Fanpages, Unternehmenspräsenzen oder Werbung in den von ihnen bevorzugten Networks. Was tun die 60 Prozent, die diese kommerziellen Friends nicht ignorieren? Jeder Fünfte dieser Network-Mitglieder besucht gelegentlich Brand-Fanpages. Jeder Achtet tut dies häufig. 46 Prozent aller Network-Nutzer titulieren sich selbst als Fan oder Follower von Marken, Produkten und Unternehmen.