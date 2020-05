Fanpagekarma.com und viermalvier analysieren Social Politics

Die in Salzburg ansässige Agentur viermalvier bereichert das aktuell äußerst reichhaltige Spektrum an politischer Analyse und Kommunikation mit einem Instrument, dass die Facebook-Performance der neun wahlwerbenden Parteien in Österreich mißt.



Wobei es grundsätzlich um die Erfassung der jeweils aktuellen Pegelstände in den parteispezifischen Facebook-Communities sowie um deren Wachstum und Interaktionsniveaus geht.



Das Tool das Echtzeit-Bewegungen in den Partei-Foren widergibt, basiert auf einer Monitoring-Entwicklung des in Berlin ansässigen Start-ups Fanpagekarma.com.



Karim Bannour, Geschäftsführer von viermalvier, will mit dem Fanpage Radar bezeichneten Instrument, den angelaufenen Wahlkampf als "spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen" zeigen, das sich um Fanzahlen, Posts, Diskussionsintensität und Themen dreht.