Famous Walter

de // Walter Lürzer bekommt einen Sitz an der Tafelrunde der deutschen Werbung. Auf Hochdeutsch: Lürzer ist neues Mitglied der Hall of Fame der Deutschen Werbung. Die Aufnahme in diese Ruhmeshalle bescherte ihm, so die Jury-Begründung, die "stets erfolgreiche Verknüpfung von Kreativität und Unternehmergeist". Roland Tichy, Jury-Vorsitzender und Chefredakteur der WirtschaftsWoche, kommentiert: "Mit seinen erfrischenden Kampagnen hat er der deutschen Werbung wichtige Impulse verliehen und internationale Anerkennung geschafft." Lürzer leitet seit 1988 die Meisterklasse für Grafik und Werbung der Universität für angewandte Kunst in Wien. Seit 14. März ist er auch Ehrenmitglied des Creativ Club Austria und seit 1984 verlegt er und gibt er die Zeitschrift "Lürzer´s Archiv" heraus.