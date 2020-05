Familiensender RiC geht auf Sendung

Zielgruppe des Programmes sind 3- bis 13-Jährige, die außerhalb von Ballungszentren leben. Ihnen steht RiC im Free-TV zur Verfügung.



Der Betreiber transferiert das Programm per Satellit - Astra 19,2 - und RiCTV im Internet in die Zielgruppe. Die Refinanzierung soll über Werbung erfolgen. In Österreich wurde Goldbach Media die Werbezeiten- und -inventar-Vermarktung übertragen.



Stefan Piech, Vorstand der Your Family Entertainment AG, wird RiC am 6. September 2012 in Wien präsentieren. Das Unternehmen betreibt ebenso den Pay-TV-Sender your family und agiert als Produzent und Lizenz-Händler von Unterhaltungsprogrammen für Kinder.



