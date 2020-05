Familiensache bei Havas

Yannick Bolloré wechselte, nach der Gründung der eigenen Filmproduktionsfirma WY Productions, in die von seinem Vater Vincent Bolloré geführte Bolloré Group ein. Zunächst arbeitete er als Programmdirektor des TV-Senders Direct 8, avanciert anschließend zum CEO von Bolloré Media und im März 2011 zum Vize-Präsidenten von Havas.



Der abgehende Jones wird in seiner Funktion als CEO von Havas Worldwide durch Andrew Benett, dem bisherigen Co-CEO des Agentur-Konzerns, ersetzt. Jones wird die Havas-Führung als Berater während des Jahres 2014 unterstützen und bleibt dem Unternehmen erhalten.



Dieser Wechsel im Management des Konzerns sind umgehend wirksam.



Die Bolloré Group ist mit einem Anteil von 37,05 Prozent der größte Anteilseigner der Havas Group, die als die weltweit sechstgrößte Kreativ- und Media-Agentur-Gruppe gilt in mehr als 75 Märkten weltweit tätig ist und rund 15.000 Mitarbeiter beschäftigt.