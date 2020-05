Familienbetrieb

de // Liz Mohn hat das Ruder in der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG) übernommen. Auch Brigitte, die Tochter von Liz und dem verstorbenen Reinhard Mohn, ist bereits seit 2005 Mitglied in der Gesellschaft, die Bertelsmann kontrolliert. Nun wurde auch Christoph Mohn in die BVG aufgenommen.