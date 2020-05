Falstaff Deutschland am Start

Der sechsmal jährlich erscheinende Titel geht in allen größeren deutschen Städten in den Einzelverkauf und wird in Restaurants aufliegen. Mit dem Vertrieb ist Axel Springer beauftragt. Der Deutschland-Launch des Titels wird von Point-of-Sale-Marketingaktivitäten in der Höhe von einer Million Euro begleitet werden. Rosam will bereits im kommenden Jahr mit Falstaff in die Schweiz und später über Lizenz-Ausgaben in Europa expandieren.