Falkensteiners Reisebegleiter Hugo

atFalkensteiner Hotels und Samsung schicken Urlauber und Reisender mit Hugo an ihre Ziel-Orte. Hugo ist kein Zweibeiner sondern eine App. Und Hugo ist Akronym Hotel Utility for Guests' Orientation und leistet die Arbeit eines Zweibeiners. Hugo fungiert als Concierge und feiert seine Premiere im Falkensteiner Hotel Am Schottenfeld in Wien.