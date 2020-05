Falco muss gehen

usa // Time Warner-CEO Jeff Bewkes setzt die AOL-Doppelführung - Chairman und CEO Randy Falco und COO Ron Grant - an die Luft. Bewkes engagiert den früherern Google-Manager Tim Armstrong als Nachfolger. Er war Senior Vice President und für das USA-Geschäft von Google verantwortlich sowie Mitglied in der operativen Geschäftsführung. Bewkes argumentiert den Wechsel so: "Tim ist der richtige Manager um AOL in die nächste Entwicklungsphase zu führen." Falco und Grants Ablöse wurde in den letzten Wochen immer öfter gefordert. Time Warner musste verursacht durch AOL hohe Abschreibung bilanzieren und hat alle strukturellen Voraussetzungen geschaffen, um AOL aus dem Konzern heraus zu lösen.