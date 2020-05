int48 Prozent der 18- bis 34-Jährigen checken ihren Facebook-Account morgens sofort nach dem Aufwachen. 71,1 Prozent der US-Online-Nutzer sind auch Mitglieder von Facebook. Während des Wochenendes zum Jahreswechsel 2010/11 wurden 750 Millionen Fotos auf Facebook hochgeladen. Diese und mehr Fakten liefert das mit 1:46 Minuten für Präsentationen geeignete Video "The World Is Obsessed With Facebook":