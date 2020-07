Fachgruppe-Wien-Auftrag für Nofrontiere

Die Agentur setzte sich in einer Präsentationsrunde vor der Bewertungskommission der Fachgruppe, bestehend aus Reinhard Bösenkopf, Alexandra Fiedler-Lehmann, Marcus Arige, Birgit Kraft-Kinz und Manfred Pichelmayer, in der Auftragsvergabe durch.



Nofrontiere gestaltet die zehnte Auflage des Handbuchs Werbung. Dieses wird als E-Book veröffentlicht und eine Auflage von 1.000 Stück gedruckt.



Die Fachgruppe Wien wählte mittels Online-Screening Agenturen aus, die für die Auftragsabwicklung in Frage kämen. Die so nominierten Unternehmen erhielten ein Briefing zur Konzept-Entwicklung. Diese Konzepte wurde am 26. Mai 2014 vor den oben erwähnten Mitglieder der Bewertungskommission präsentiert.



Die Organisation bezahlt den präsentierenden Agenturen, die nicht als Auftragnehmer in Frage kamen ein Abstandshonorar von jeweils 1.000 Euro.