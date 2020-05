Facebooks Timeline wirkt auf Marken

Das als Interactive Content Engagement definierte Aktionsniveau, dass beispielsweise die Video- und Photo-Veröffentlichung berücksichtigt, stieg, wie die Analyse ergab, um 65 Prozent.



Als einen Profiteur dieser Umstellung weist Simply Measured Red Bull aus. Das Engagement per Post seit der Timeline-Einführung stieg um 70 Prozent. Verschlechtert hatte sich dagegen das werbemodernisierte Herren-Parfum Old Spice. Dort stürzte das Engagement per Post um 67 Prozent ab.