Facebook vervielfacht Gewinn

Die operative Marge verbesserte sich markant von elf auf 36 Prozent. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2013 verfügt Facebook über einen freien Cash-Flow von 2,85 Milliarden Dollar.



Auch auf der Nutzungsebene weist das Unternehmen bekannte Wachstumsschritte aus. Facebook weist für den Dezember 2013 einen Schnitt von 757 Millionen täglich aktive Nutzer und damit verbundenen, einen 22-prozentigen Anstieg aus.



Die täglich aktiven, mobilen Nutzer des Netzwerkes, und ebenfalls ein Dezember-Schnitt, belief sich auf 556 Millionen. Hierin manifestiert sich ein Nutzungszuwachs von 49 Prozent. Beide Nutzungsparameter wurden an ihren jeweiligen Dezember-2012-Niveaus relativiert.



Die monatlich aktive Nutzer betugen zum 31. Dezember 2013 1,23 Milliarden Menschen - + 16 Prozent - und monatlich aktive, mobile Gemeinde erreichte zum gleichen Stichtag ein Ausmaß von 945 Millionen Menschen - + 39 Prozent - und liegt damit auf Rufweite der stationären Facebook-Nutzung.



Facebook investierte 2013 997 Millionen Dollar in das Marketing und 1,4 Milliarden in Forschung und Entwicklung. Die Gesamtkosten des Konzerns erhöhten sich von 4,6 auf 5,1 Milliarden Dollar.