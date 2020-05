Facebook überholt MySpace

int // Facebook ist das weltweit größte Social Network. Von November auf Dezember 2008 stieg die Zahle der Unique Visitors von 200 auf 222 Millionen an. Facebook verzeichnete 2008 ein durchschnittliches Besucherwachstum von 10,8 Prozent. Ein Fünftel der globalen Internet-Community nutzte im Dezember Facebook. MySpace ist derzeit noch das größte Sociale Network in den USA. Im Jänner 2010 wird Facebook, vorausgesetzt die Nutzungsfrequenz wächst weiterhin, MySpace in den USA überholt haben.