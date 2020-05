Facebook-Stagnation

Schweiz stabil, Deutschland verdoppelt Friends

Thomas Hutter hat die Zahlen aufgeschlüsselt und eine demografischer Verteilung angestellt. Seit Jahresbeginn wuchs die Facebook-Community in Österreich um 38,53 Prozent.



Zu Jahresbeginn waren 1.480.760 Friends im Zuckerberg-Netz. Bis Mai schnellte diese Zahl auf 2.047.740 Mitglieder hoch. Die eifrigsten Nutzer sind die 18- bis 34-Jährigen. Sie machen insgesamt 55,79 Prozent der heimischen Facebook-Gesellschaft aus. Es herrscht nahezu Geschlechterparität. Ende August 2010 bestand die Gemeinschaft aus 50,48 Prozent Frauen und 49,52 Prozent Männer.



Dieser Split gilt auch für Deutschland und der Schweiz. In der Schweiz ist die Facebook-Community etwas größer als in Österreich. Allerdings ist das Wachstum seit Jahresbeginn mit 26,78 Prozent nicht ganz so groß. In Deutschland hat sich die Friends-Zahl dagegen im selben Zeitraum nahezu verdoppelt. Um 90,74 Prozent wuchs das Netzwerk auf 11.119.160 Mitglieder.