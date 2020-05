Facebook Places expandiert

Check-In bei Tupalo.com

Weiters liefert Facebook Places Vorschläge zu sehenswerten anderen Plätzen und Punkten in der Nähe der Nutzer. Facebook Places ist ein Mitbewerbe von Foursquare. Im Gegensatz zu Places ist Foursquare von der gesamten mobilen Endgeräte-Palette - BlackBerry, Android, Symbian/Ovi, palm, iPhone, etc. - nutzbar. Beim österreichischen Start-Up Tupalo.com wurde im August eine ähnliche Lokalisierungsfunktion, das "Check-In", eingeführt. Derartige Services stimulieren auch Werbefantasien und die Vermarktung lokaler Angebote. Wann in Österreich Facebook Places eingeführt wird, ist derzeit unklar.



atmedia.at