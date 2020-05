Facebook optimiert Werbewirkung

Umstrittene Social Media-Werbewirkung

Die Erweiterung um dieses Detail soll die Marken-Erinnerung erhöhen. Laut Nielsen verdoppelt ein Bild diesen Wahrnehmungseffekt innerhalb eines Networks. Die Click-Rate und die Bereitschaft dieses Social Ads zu teilen, würde ebenfalls steigen, heißt es dazu. Und die Kaufbereitschaft würde sich mit diesem Empfehlungsfeature vervierfachen.



Hintergrund hierfür ist die wirklich schlechte Performance von Facebook-Ads, die auch deutlich unter jener von klassischen Display-Werbemittel und weit hinter GoogleAds liegt.



Das neue Format, das als "Expandable Premium Ad" betitelt wird, soll die Werbewirkung erhöhen und ein Schritt zu einem größeren Anteil an Werbebudgets von markenführenden Unternehmen sein. Bei den Auftraggebern herrscht Skepsis was die Leistung von Social Networks innerhalb von Werbekampagnen betrifft. Gerade zwölf Prozent der Auftraggeber sind frei von Zweifel an den Social Media-Wirkungen in ihren Kampagnen.