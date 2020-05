Facebook optimiert Login

intDer individuelle Schlüssel der Netzwerk-Mitglieder, das Facebook Login, zu ihren nachgefragtesten Apps wurde einer Aktualisierung unterzogen. Das Login erschwert Apps den Retourweg in das Netzwerk und zu deren Mitgliedern. Denn mit dem bislang eingesetzten Login konnten die von Facebook-Mitgliedern genutzten Apps umgekehrt in deren Timelines posten oder Nachrichten an deren Freunde schicken. Dieser Funktionalität wurde nun der Riegel vorgeschoben. Respektive sie kann mit der Permission der Facebook-Mitglieder freigegeben werden und muss auf Nachfragen der Apps erteilt werden.