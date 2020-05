Deutsches Facebook-Potenzial gross

Im April schlossen sich 4,37 Prozent oder 83.860 Österreicher der Gemeinschaft an, wie der Consulter Thomas Hutter registrierte. Das Geschlechterverhältnis ist ausgeglichen. 49,33 Prozent Männern und 50,67 Frauen bilden Facebook-Österreich. Die Zuwachsrate verlangsamt sich ähnlich wie in der Schweiz. Deutschland ist dagegen mit einer Penetration von 11,09 Prozent an der Gesamtbevölkerung noch nicht annähernd so stark auf Facebook vertreten wie die beiden Nachbarn. Dementsprechend hoch ist derzeit die Zuwachsrate. Wie Hutter ausweist, ist die deutsche Facebook-Community seit Jahresbeginn um 56,99 Prozent und im April um 9,10 Prozent gewachsen.