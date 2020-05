Facebook nimmt Platz

intDas Weisse Rössl am Wolfgangsee, der Skywalk am Dachstein oder die Freeride-Singletrails an der Nordkette oberhalb Innsbrucks sind jene Spots, die mit unvergesslichen Erinnerungen aufgeladen sind. Gleich welcher Ort es ist, die Facebook-Großfamilie kann ihre Lieblingsorte miteinander teilen. Allerdings ist jetzt einmal die US-Facebook-Familie an der Reihe ihre Idaho-, New York- oder Seattle-Spots untereinander weiterzuempfehlen.