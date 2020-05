Facebook-Mitgliederzahl stagniert

Ältere Netzwerker folgen

Mitgliederwachstum findet mittlerweile vorwiegend in Altersgruppen ab 35 Jahren statt und dort in niedrigen, einstelligen Prozentsätzen. 72 Prozent der österreichischen Facebook-Gemeinde ist zwischen 13 und 34 Jahren und 86 Prozent haben Deutsch als Muttersprache.



Eine ähnliche Entwicklung spielt sich in der Schweiz ab. Der Mitglieder-Zuwachs in Deutschland ist prozentuell gesehen ebenfalls niedrig. Jedoch liegt die Penetration, gemessen an der Gesamtbevölkerung, erst bei 21,85 Prozent. Da anzunehmen ist, dass die Durchdringung in Deutschland wie in Österreich oder der Schweiz etwa eine Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen wird, hat der Markt noch erhebliche Potenzial.