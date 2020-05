Facebook-Klickraten stagnieren in Europa

In Kanada beläuft sich das Wachstum auf 37 Prozent. In Europa sieht sich Facebook mit einer Klickraten-Stagnation konfrontiert. Während für Deutschland noch ein Klickraten-Plus von acht Prozent verbucht werden kann, gehen die Klick-Quoten in Großbritannien um vier und in Frankreich um 25 Prozent zurück.



Eine andere Kenngrösse - der Cost-per-Click-Preis - sinkt ebenfalls. Und zwar auf das Niveau von 2010. Im dritten Quartal 2012 war der CPC des Networks "nur fünf Prozent höher als im zweiten Quartal 2010". Lag das CPC-Niveau im zweiten Quartal 2012 in den USA und Kanada über der Ein-Dollar-Marke, sind sie im dritten Quartal wieder unter diesen Wert gefallen.



TBG Digital weist darüber hinaus aus, dass Newsfeed-Ads in der mobilen Facebook-Version in den USA eine bis zu 23-mal höhere Klickrate aufweisen als die Ads in der stationäre Web-Version des Social Networks. Die Werbemittel in den Mobile Newsfeeds generieren eine Klickrate von bis zu 2,49 Prozent. Ohne Platzierungstargeting fällt diese Rate auf 0,07 Prozent.