Facebook kauft sich Instagram

Kevin Systrom, Instagram-CEO mit Google- und Twitter-Vergangenheit, der gemeinsam mit Mike Krieger das Unternehmen gründete, verspricht ein "besseres Instagram für alle" und ein mit Facebooks Hilfe "größeres Netzwerk", das mit neuen Feature ausgestattet wird und das "eine schönere Zukunft für mobile Fotos bringen wird".



Zuckerberg skizziert, um welche Funktionalitäten Instagram erweitert wird. Er nennt die Möglichkeit Fotos in anderen Social Networks zu posten sowie automatische Instagram-Posts in die jeweiligen Facebook-Community zu unterbinden und eine von diesem Netzwerk unabhängige Instagram-Gemeinschaft zu betreiben.



Der Facebook-CEO nennt diese Übernahme "einen Meilenstein, da das Unternehmen niemals zuvor ein Unternehmen oder ein Produkt mit so vielen Nutzern" erwarb.



Der endgültige Abschluß dieser Akquisition soll gegen Ende des zweiten Quartals 2012 erfolgen.