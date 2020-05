Facebook Home ist verfügbar

at, de, chAuf fünf Smartphones der Marken Samsung und HTC steht die App Facebook Home nun auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz zur Verfügung. Mitglieder des Networks können mit dem Service ihre Smartphones in Facebook-Phones verwandeln. Die App sieht, wie folgt, auf Smartphone-Screens aus und wird dazu auch noch von Adam Mosseri, Director Product Facebook, erklärt: