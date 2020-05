de, at, chTina Kulow, seit zehn Jahren mit kulow kommunikation selbständig, wechselt zu Facebook nach Hamburg und ist als Corporate Communication Manager für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz verantwortlich. An der Spitze der Agentur war sie bereits für das Social Network-Unternehmen tätig. Sie übergibt die Agentur an ihre Kollegin Nina Heine.